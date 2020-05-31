Pakistan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası ve virüsten kaynaklı ölüm yaşandı
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Pakistan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası ve virüsten kaynaklı ölüm yaşandı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en yüksek yeni vaka ve ölüm, son 24 saatte yaşandı.

Pakistan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası ve virüsten kaynaklı ölüm yaşandı
31.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:43

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en yüksek yeni vaka ve ölüm, son 24 saatte yaşandı. Yeni vaka sayısı 3 bin 39, can kaybı ise 88 olarak kayda geçti.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı, 1483'e yükseldi.

Son 24 saatte 14 bin 972 testin yapıldığı ülkede 3 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 69 bin 496, toplam test sayısı ise 547 bin 30 olarak açıklandı.

Ülkede en çok vaka, 27 bin 360 kişiyle Sindh eyaletinde, en az vaka 251 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 25 bin 271 kişi iyileşti.

Maske takmak zorunlu oldu

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, ülkedeki ölü ve vaka sayılarında rekor düzeyde artış görülmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, alınan yeni önlemleri duyurdu.

Başkent İslamabad'da en yüksek artışın yaşandığını söyleyen Mirza, "Marketlerde, alışveriş merkezlerinde, toplu taşımada, uçuşlarda, trenlerde ve kalabalık noktalarda maske takmak zorunlu oldu." dedi.

Öte yandan Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotik Kontrol Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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