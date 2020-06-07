Pakistan'da son 24 saatte 67 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Pakistan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybı 2 bin 2'ye yükseldi.

Pakistan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybı 2 bin 2'ye yükseldi.

Pakistan'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybı 2 bin 2'ye yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 960 artarak 98 bin 943'e çıktı.

Kaynak: DHA