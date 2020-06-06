Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 yeni koronavirüs vakası Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 983'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 983'e yükseldi. Ülkede 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1, 935'e ulaştı.

Kaynak: DHA