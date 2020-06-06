Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 yeni koronavirüs vakası
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Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 yeni koronavirüs vakası

Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 yeni koronavirüs vakası
06.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:56

Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 983'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 734 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 983'e yükseldi. Ülkede 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1, 935'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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