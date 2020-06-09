Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 646 yeni koronavirüs vakası Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Pakistan 'da son 24 saatte 4 bin 646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 108 bin 317'ye ulaştı. Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 646 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 108 bin 317'ye yükseldi. Ülkede 105 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 172'ye ulaştı.

- Pakistan - Pakistan Kaynak: DHA