Pakistan'da silahlı saldırı: 3 ölü
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Pakistan'da silahlı saldırı: 3 ölü

28.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:08
Pakistan'da silahlı saldırı: 3 ölü

Pakistan'da düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Şahzad Han, yaptığı açıklamada, başkent İslamabad'ın Bhara Kahu Mahallesi'nde içinde üç kişinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda yaralanan müftü İkramur Rehman, oğlu ve öğrencisinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten Han, saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 Şubat'ta, militanların kadın aktivistleri taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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