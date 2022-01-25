Pakistan'da silahlı kişiler, sağlık çalışanlarını koruyan polisi öldürdü - Haberler
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Pakistan'da silahlı kişiler, sağlık çalışanlarını koruyan polisi öldürdü

Pakistan'da silahlı kişiler, sağlık çalışanlarını koruyan polisi öldürdü
AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Pakistan'da polis yetkilileri, silahlı kişilerin çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarını koruyan polis memurunu vurarak öldürdüğünü söyledi.

Pakistan'da polis yetkilileri, silahlı kişilerin çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarını koruyan polis memurunu vurarak öldürdüğünü söyledi.

Yerel polis yetkilisi Dikdar Khan, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde çocuk felcine karşı aşı yapan sağlık personelinin güvenliğinden sorumlu polisin vurularak öldürüldüğünü, saldırganların kaçtığını ve saldırıyı kimsenin üstlenmediğini belirtti.

Khan, öldürülen polisin cesedinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Polis, ülke çapında çocuk felci karşıtı kampanya başlatılmasından bir gün sonra gerçekleşen saldırıda hiçbir sağlık çalışanının zarar görmediğini kaydetti.

Pakistan'da önceki saldırıların sorumluluğunu üstlenen militanlar, aşı kampanyalarının "çocukları kısırlaştırmaya yönelik Batı komplosu olduğunu" iddia ederek, sık sık çocuk felci aşısı ekiplerini ve onları korumakla görevli polisleri hedef alıyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Polis, Güncel, Haber

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