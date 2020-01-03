: Pakistan'da Şii gruplardan ABD karşıtı yürüyüş

03.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46

Pakistan'da Şii gruplar, İranlı Komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini protesto ederek yürüyüş düzenledi.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanından çıkan İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurarak öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Pakistan'ın Mutan kentinde Şii Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) Partisi destekçileri sokağa çıktı. Göstericiler, ABD karşıtı yazıların yer aldığı pankartlar ve bayraklarla yürüyüş düzenleyerek İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

MWM Başkanı Allama Raja Nasir Abbas Jafari, ABD'nin Müslüman ülkelerde 'haksız operasyonlar' yaptığını ve ABD ile müttefiklerini kınama amacıyla yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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