Pakistan'da Sihizm'in kurucusu Nanak'ın doğum yıl dönümü kutlamaları başladı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın 552'nci doğum yıl dönümü kutlamaları başladı.

Pencap eyaletinin merkezi Lahor'a 80 kilometre mesafede, Nanak'ın doğduğu Nankana Sahib bölgesinde düzenlenen kutlamaların 10 gün sürmesi bekleniyor.

Sihlerin 1430 sayfalık kutsal kitabı "Guru Granth Sahib'in" okunmasıyla başlayan etkinlikler için Hindistan'dan 3 binin üzerinde Sih hacı ülkeye giriş yaptı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime rağmen İslamabad ve Yeni Delhi, Sihlerin en önemli festivalleri arasında yer alan Guru Nanak'ın doğum yıl dönümü etkinlikleri için bu topluluğun üyelerine kolaylıklar sağladı.

Pakistan'da 30-40 bin civarında Sih yaşıyor

Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Hindistan'daki Sih hacıların etkinliğe katılabilmesi için 3 binin üzerinde vize verdi.

Yeni Delhi yönetimi ise Kartarpur Koridoru'ndan geçişlere izin vererek Hindistan'daki Sihlerin Pakistan'da bu din mensupları için kutsal olan yerleri ziyaret etmesine imkan sağladı.

Pakistan'da 30-40 bin civarında Sih bulunuyor. Pakistan'da Sihler için çok sayıda kutsal mekan yer alıyor.

Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Gurdvara Darbar Sahip'te hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 2019'da 10 aylık çalışmayla tamamlanmıştı.

Sihizm

Hindistan'ın Pencap bölgesinde 1496-1539 yıllarında yaşamış Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın doğruluk, temizlik, merhamet ve fedakarlık gibi öğütlerini rehber edinen Sihlerin 1430 sayfadan oluşan Guru Granth Sahib isimli kutsal kitabı bulunuyor.

Sih, Sanskiritçe "öğrenci" anlamına geliyor ve bütün Sihler, "Guru Nanak'ın öğrencisi" olduklarına inanıyor.

Tek tanrıya inanan Sihler, inançları gereği makas ve jilet kullanmıyor. Erkekler uzattıkları saçlarını başlarının ön tarafına toplayarak, kalın bir türbanla kapatıyor, sakallarını kesmiyor, kama veya kılıç taşıyor ve sağ bileklerine demir halka takıyor. Kadınlar ise temizliğe, bakıma önem veriyor ve "kor" denilen kıyafet giyiyor.

Sihizmin dünyada 23 milyondan fazla mensubu bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde "Altın Tapınak" isimli mabedi bulunuyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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