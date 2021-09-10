Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı - Haberler
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Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

LAHOR - Pakistan'ın Lahor kentinde şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan şiddetli yağışlar birçok afet ve kazaya yol açtı. Çok sayıda evde hasar meydana gelirken, bazı evlerin çatısının çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Kahna bölgesinde yaşanan olayda 3 çocuktan 1'inin olay yerinde, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Pencap'ta ise yağışların neden olduğu 52 trafik kazasında en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle sokak ve ana yollar sular altında kalırken, de trafik durma noktasına geldi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDM), başkent İslamabad başta olmak üzere Pencap, Hayber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Keşmir, Doğu Belucistan ve Sindh'de gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakistan'da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı - Haberler
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