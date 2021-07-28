Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı vuran sağanak yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, arabalar da selde sürüklendi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. İslamabad Komiser Yardımcısı Muhammed Hamza Shafkaat, "Ekipler yolları temizliyor. İnşallah 1 saat içinde her şeyi temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı ise yaşanan sağanak yağışlarla bölgenin mevsimin en yüksek yağış seviyesine ulaştığını açıkladı.

RAVALPİNDİ KENTİNDE ALARM VERİLDİ

Şiddetli yağışlar Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi kentini de olumsuz etkiledi. Aralıksız yağışların ardından kentte alarm verildi. Yerel yönetim, ordudan yardım istedi. Pakistan Ulusal Afet ve Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sel tehlikesi nedeniyle yerel yönetim ve acil servislerden müdahaleye hazır olmalarının istendiği belirtildi.

(Abid Mazhar/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu
Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu
Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu
Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Serdar Aziz Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:36:23. #1.15#

title