Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
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Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü

Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı yağışın yol açtığı kazalarda 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı yağışın yol açtığı kazalarda 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen kazalarda 1'i çocuk toplam 4 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanırken, yağışların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulunuldu.

Haziran-Eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl doğal afeti ve kazaları beraberinde getiriyor. - KARAÇİ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü
Pakistan'da şiddetli yağış: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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