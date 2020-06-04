Pakistan'da şiddetli fırtına: 4 ölü Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sonucu çatıların çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sonucu çatıların çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kentte fırtına sonrası sığır çiftliğinde çıkan yangında 30 hayvan yanarak telef oldu.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yer alan Karaçi kentini şiddetli fırtına vurdu. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken bazı evlerin çatısı çöktü. Kentin Gulistan-e-Jauhar ve Saadi bölgelerinde 2 kişi, Surjani ve Gulshan-e-Maymar bölgelerinde de 2 kişi evlerin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Janjal Goth bölgesinde ise çok sayıda iş yerinin çatısının çöktüğü aktarıldı. Ayrıca, kentin birkaç bölgesinde elektrik direklerinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Elektrik dağıtım şirketi K-Electric (KE) sözcüsü, toz fırtınası ve yağış sonrası kentin birkaç bölgesinde ise önlem amacıyla elektrik dağıtımının askıya alındığını ifade etti.

Pakistan Meteoroloji Servisi Meteoroloji Uzmanı Sardar Sarfraz, Surjani kasabasında şiddetli fırtına sonucu sığır çiftliğinde yangın çıktığını bildirdi. Yangında 30 sığırın yanarak telef olduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, itfaiye sözcüsü sığır çiftliğindeki yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini aktardı.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA