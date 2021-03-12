Pakistan'da senato başkanlığı seçimini iktidar partisinin adayı kazandı
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Pakistan'da senato başkanlığı seçimini iktidar partisinin adayı kazandı

12.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:55
Pakistan'da senato başkanlığı seçimini iktidar partisinin adayı kazandı

Pakistan'da senato başkanlığı seçimini iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazandı.

Pakistan'da senato başkanlığı seçimini iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazandı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, 11 partiden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıkladı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme dolayısıyla geçersiz sayıldığını söyledi. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi.

Muhalefet partileri ise sonucu reddettiklerini açıkladı. Gilani'nin oylarının kasıtlı olarak geçersiz sayıldığını ileri süren muhalif milletvekilleri, seçimi Gilani'nin kazandığını kaydetti.

PDM'nin, geçersiz sayılan oylara itiraz edeceği belirtiliyor.

Senato başkanlığı seçimini kazanan Sanjrani, muhalif milletvekillerinin hükümet karşıtı sloganları arasında yemin ederek görevine başladı. Üç yıl boyunca sürdüreceği bu göreve ikinci kez seçilen Sanjrani, 2018'de de senato başkanı seçilmişti.

Senato başkan yardımcılığını da PTI kazandı

98 senatörün oy kullandığı seçimde senato başkan yardımcılığını da PTI'nın adayı Mirza Muhammed Afridi 54 oyla kazandı.

Afridi'nin rakibi ve PDM'nin adayı Mevlana Abdul Gafur Haydari ise 44 oy elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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