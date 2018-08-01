Pakistan'da Seçimin Galibi Ptı'dan Türkçe Paylaşım

Pakistan'da federal meclis seçimlerinin galibi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), resmi Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Paylaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PTI lideri İmran Han'ı telefonla arayıp 25 Temmuz seçimlerinde kazandığı zafer için tebrik etmesinin ardından geldi.

PTI'nın resmi Twitter hesabı PTIofficial'dan Türkçe yapılan 3 farklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmran Han'ı telefonla arayarak tebrik etti."

"Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da geliştirmenin önemini vurguladı."

"İmran Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti."

Yapılan paylaşımlar yüzlerce defa paylaşılıp beğenilirken, Pakistanlı kullanıcılar yine Türkçe cevaplar yazarak Türkiye'ye sevgilerini iletti.

PTI, Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerinde Pakistan Ulusal Meclisinde 116 sandalye kazanmış ve 4 eyaletten 1'ini almıştı.