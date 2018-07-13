Pakistan'da Seçim Mitinglerine Saldırı: En Az 80 Ölü

Pakistan'ın iki ayrı noktasında gerçekleştirilen seçim mitinglerine düzenlenen intihar saldırılarında en az 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'da devam eden genel seçim kampanyaları için Bannu ve Dringarh şehirlerinde düzenlenen iki mitinge intihar saldırısında bulunuldu. Gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiği 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında bir milletvekili adayının da olduğu aktarıldı. Düzenlenen saldırıları henüz kimse üstlenmezken, yetkililerden gelen açıklamalara göre, saldırının halk arasında korku uyandırmayı amaçladığı ifade edildi. Pakistan 25 Temmuz'da sandığa gidecek.

(İHA)