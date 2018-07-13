Pakistan'da Seçim Mitinglerine İntihar Saldırıları: En Az 74 Ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında en az 70 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

Quetta kenti yakınlarındaki Mastung'da düzenlenen saldırıda ölenler arasında adaylardan birinin de olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Bannu'daki bir başka seçim mitingini hedef alan saldırıda da dört kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

25 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ülkedeki şiddetin tırmanmasından korkuluyor.

Geçen Salı günü de Peşaver'de yapılan bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında adaylardan biri dahil 22 kişi ölmüştü.

Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı üstlenmişti.

Mastung'daki saldırı, Pakistan'da bir yıldan uzun süredir gerçekleşen en kanlı şiddet olayı. Saldırıdaki ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Görevden alınan eski Başbakan Navaz Şerif'in İngiltere'den dönmesiyle ülkedeki gerilimin daha da yükselmesinden korkuluyor.

Şerif, seçimlerden önce, ülkenin güvenlik kurumlarının kendisine karşı komplo kurduğunu iddia etmişti.

Şerif taraftarlarının havaalanına ulaşmasını önlemek için binlerce polis görevlendirilirken, bazı anayollara gemi konteynerleri yerleştirildi.

Şerif'in partisi PML-N'den yetkililer yüzlerce partilinin Şerif'in dönüşünden önce gözaltına alındığını duyurdu. Pakistan'daki genel seçimler