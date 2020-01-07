Pakistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
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Pakistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölüPakistan, (DHA)- Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü.

07.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:31

'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan, ()- Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü. Kazada, 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait FT-7 eğitim uçağı, Pakistan'ın Mianvali bölgesinde düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pakistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
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