Pakistan'da sahte içki tüketen 14 kişi öldü - Haberler
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Pakistan'da sahte içki tüketen 14 kişi öldü

Pakistan'da sahte içki tüketen 14 kişi öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sahte içki tüketen 14 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde sahte içki tüketen 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, Sindh eyaletinin bölgelerinden Tando Allahyar'da 9, Tando Adam'da ise 5 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, sahte içki üreten kişinin yakalandığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise sahte içki satanlara yönelik işlem yapılmasını talep etti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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