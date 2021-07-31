Pakistan'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Pakistan'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Pakistan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Pakistan'da şiddetli yağışlar başkent İslamabad'ın ardından Pencap eyaletini etkisi altına aldı. Eyaletin başkenti Lahor'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle trafik aksarken, yolda kalan kişilerin araçlarını iterek sel suları arasında ilerlemeye çalıştığı görüldü. Binlerce kişinin yaşadığı kentin birçok noktasında evlerde su sızıntıları olduğu bildirildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), ülkenin üst ve orta kesimlerinde daha fazla yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, toprak kayması ve sel uyarısı yayınladı. Muson yağışlarının ülkenin üst kısımlarını sürekli olarak etkilediği ve yağışların önümüzdeki salı gününe kadar devam edebileceği aktarıldı. - LAHOR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Mustafa Şentop Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Yıldız Tilbe Çağatay Akman Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:50:32. #1.15#

title