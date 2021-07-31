Pakistan'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Pakistan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Pakistan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Pakistan'da şiddetli yağışlar başkent İslamabad'ın ardından Pencap eyaletini etkisi altına aldı. Eyaletin başkenti Lahor'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle trafik aksarken, yolda kalan kişilerin araçlarını iterek sel suları arasında ilerlemeye çalıştığı görüldü. Binlerce kişinin yaşadığı kentin birçok noktasında evlerde su sızıntıları olduğu bildirildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), ülkenin üst ve orta kesimlerinde daha fazla yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, toprak kayması ve sel uyarısı yayınladı. Muson yağışlarının ülkenin üst kısımlarını sürekli olarak etkilediği ve yağışların önümüzdeki salı gününe kadar devam edebileceği aktarıldı. - LAHOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı