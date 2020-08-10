Pakistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı Lokantada yemek yiyen vatandaşlar Restoranlardan detaylar Restoran sahibi ile röportaj Cadde ve sokaklardan detaylar Alışveriş yapan insanlar Mağaza sahibi ile röportaj Mağazalardan detaylar KARAÇİ - Karaçi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak...

Lokantada yemek yiyen vatandaşlar Restoranlardan detaylar Restoran sahibi ile röportaj Cadde ve sokaklardan detaylar Alışveriş yapan insanlar Mağaza sahibi ile röportaj Mağazalardan detaylar KARAÇİ - Karaçi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe ve bazı işletmeler yeniden açıldı. Kaynak: AA