Pakistan'da restoran ve kafeler yeniden açıldı
Lokantada yemek yiyen vatandaşlar Restoranlardan detaylar Restoran sahibi ile röportaj Cadde ve sokaklardan detaylar Alışveriş yapan insanlar Mağaza sahibi ile röportaj Mağazalardan detaylar KARAÇİ - Karaçi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak...
10.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:13
Lokantada yemek yiyen vatandaşlar
Restoranlardan detaylar
Restoran sahibi ile röportaj
Cadde ve sokaklardan detaylar
Alışveriş yapan insanlar
Mağaza sahibi ile röportaj
Mağazalardan detaylar KARAÇİ - Karaçi kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe ve bazı işletmeler yeniden açıldı.
Kaynak: AA