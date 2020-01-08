Pakistan'da resmi olmayan kayıtlara göre 2,8 milyon Afgan mülteci bulunuyor

08.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:54

Pakistan'daki Afgan Mülteciler Komiserliği Başkanı Salim Han, ülkede resmi kayıtlara göre 1,4 milyon, gayriresmi rakamlara göre ise 2,8 milyon Afgan mülteci bulunduğunu söyledi.

Han, Senatodaki Az Gelişmiş Bölgelerin Sorunları Komisyonu üyelerini Afgan mültecilerin sayısı ve yasal statülerine ilişkin bilgilendirdi.

Afgan mültecilerin ağırlıklı olarak 1979-1980 yıllarında Pakistan'a girdiğini aktaran Han, üçüncü neslin dünyaya geldiğini belirtti.

Resmi kayıtlara göre 1,4 milyon Afgan'ın mülteci statüsünde Pakistan'da bulunduğunu söyleyen Han, "Bunlardan yaklaşık 850 bininin Afgan kimliği bulunurken, yaklaşık 500 bininin ise hiçbir resmi belgesi yok." ifadelerini kullandı.

Kayıtların aksine ülkede 2,8 milyon Afgan mülteci olduğunu vurgulayan Han, "Bir Afgan aile ortalama 7,2 kişiden oluşuyor. Pakistan'daki tüm Afganların yüzde 74'ünün Pakistan'da doğduğunu tahmin ediyoruz. Mültecilerin yüzde 32'si kamplarda yaşıyor. Yüzde 58 ile en büyük mülteci nüfusu Hayber Pahtunhva'da yaşarken yüzde 2,4'ü başkent İslamabad'da yaşıyor." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Muhammed Osman Han Kakar ise Pakistan'ın, aralarında Hindistan ve Çin'in bulunduğu 15 ülkeden gelenlere vatandaşlık verirken Afganlara vatandaşlık vermemesini eleştirdi.

Mülteciler içinde Pakistanlılarla evli olanların bulunduğunu ifade eden Kakar, "15 ülke vatandaşına Pakistan vatandaşlığı verilirken burada doğan Afgan mültecilere vatandaşlık veremedik. Bu insanlar ülkemize tarım ve madencilik sektöründe çalışarak katkı sunmanın yanında yurt dışında yaşayan akrabalarının yolladığı dövizlerle katkıda bulunuyor." dedi.

Komisyonda, mültecilerin zorla gönderilmemesi ve mülteci kamplarındaki şartların araştırılması kararı alındı.

Kaynak: AA