- Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı - Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı.

- Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı

KARAÇİ - Pakistan'da Ramazan ayının ilk iftarı bugün yapıldı.

Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamalar ve yasaklar altında başlayan Ramazan ayı Pakistan'da bugün başladı. Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de Ramazan telaşı yaşanırken, yerel marketler ve alışveriş merkezlerinde ise iftara hazırlık nedeni ile yoğunluk yaşandı. Korona virüs salgınına rağmen Karaçi'de toplu iftar masaları kurulurken, sosyal mesafeye ise dikkat edilmedi. Karaçi'de ezanın okunmasının ardından Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Kaynak: İHA