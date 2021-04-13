Pakistan'da Ramazan ayı yarın başlıyor

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu.
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Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu.
Birçok Müslüman ülkede Ramazan ayı başladı. Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'de yapılan toplantının ardından Pakistan'da Ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu. Komite, toplantıda, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığının da bulunduğunu açıkladı. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı