Pakistan'da Rakapoşi Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı - Haberler
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Pakistan'da Rakapoşi Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da Rakapoşi Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Pakistan'da 9 Eylül'de Karakurum Sıradağları'nda yer alan 7 bin 788 metre rakımlı Rakapoşi Dağı'ndan inerken mahsur kalan 3 dağcıya ulaşıldı.

Pakistan'da 9 Eylül'de Karakurum Sıradağları'nda yer alan 7 bin 788 metre rakımlı Rakapoşi Dağı'ndan inerken mahsur kalan 3 dağcıya ulaşıldı.

Yerel basındaki haberler e göre, 6 bin 900 metrede sıkışan Pakistanlı Vecidullah Nagri, Çek Peter Macek ve Jakub Vicek, Pakistan ordusu tarafından düzenlenen kurtarma operasyonuyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Pakistan ordusu tarafından son bir haftadır denenen kurtarma operasyonları hava şartları sebebiyle başarısız olmuştu. Bununla birlikte dağcılara, helikopter aracılığıyla ip, yemek, ilaç ve iletişimi sağlayacak cihazlar gönderilmişti.

Pakistan'da ülkenin milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 Dağı'na tırmanmaya çalışırken mahsur kalmışlardı. Dağcılar, 5 Şubat'tan itibaren, 5 bin metre yükseklikte bulunan tedariklerin yapıldığı ana kampla iletişimlerini kaybetmişlerdi. Pakistanlı yetkililer 18 Şubat'ta dağcıların öldüğünü açıklamıştı.

Dağcıların cesedi, 26 Temmuz'da bulunmuştu.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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