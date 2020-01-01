Pakistan'da polisi darbeden Çinli gözaltına alındı
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Pakistan'da polisi darbeden Çinli gözaltına alındı

Pakistan'da tartıştığı trafik polisini darbeden Çinli sürücü, gözaltına alındı.

01.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:28
Pakistan'da polisi darbeden Çinli gözaltına alındı

'da tartıştığı trafik polisini darbeden Çinli sürücü, gözaltına alındı.

İsminin Amir olduğu açıklanan polis memuru, kentinde park yasağı bulunan noktaya aracını park etmek isteyen Çinliyi uyardı. Polis memuruyla tartışmaya başlayan Çinli sürücü, polisi darbettikten sonra aracını bırakarak kaçmak istedi.

Çevrede toplanan vatandaşlar tarafından yakalanan Çinli, polise teslim edildikten sonra gözaltına alındı.

Karaçi polisi, Korangi polis karakoluna götürülen sürücü hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
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