Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'da polis, Peşaver'de 4 Mart'ta Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısıyla bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan'da polis, Peşaver'de 4 Mart'ta Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısıyla bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Terörle Mücadele Departmanı tarafından Peşaver'deki intihar saldırısıyla bağlantılı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Yetkililer, operasyonda saldırıyla bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Peşaver'de 4 Mart Cuma günü Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, İntihar, Polis, Mart, Güncel, Haberler

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