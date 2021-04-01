Pakistan'da pazar yerinde yangın
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Pakistan'da pazar yerinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pakistan'da pazar yerinde yangın

Pakistan'da pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde bulunan pazar yerinde elektrik tesisatında kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, etraftaki dükkan ve evlere sıçradı. İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle çok sayıda dükkan ve ev kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi.

Ev sahipleri ve esnaf, ev ve dükkanlarının yanışını çaresizce izledi. Bir grup esnaf ise hayatlarını riske atarak eşyalarını kurtarmak için alevler içindeki dükkanlara girmeye çalıştı. - RAWALPINDI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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