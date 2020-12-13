Pakistan'da patlama :   En az 25 yaralı
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Pakistan'da patlama :   En az 25 yaralı

13.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:55
Pakistan'da patlama :   En az 25 yaralı

Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinde bir polis karakolu yakınında  meydana gelen patlamada 25 kişinin yaralandığı belirtilirken, yetkililer patlamanın neden kaynaklandığına dair henüz bir bilginin olmadığını açıkladı.        


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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