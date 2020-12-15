- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
15.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:55
- Pakistan'da patlama: 4 yaralı Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi.
- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Karaçi Üniversitesinin Şeyh Zayed Kapısında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çevrede park halinde bulunan araçlar patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Polis saldırganların kampüsün kapısına patlayıcıyı atıp kaçtıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı