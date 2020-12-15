- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Pakistan'da patlama: 4 yaralı

15.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:55

- Pakistan'da patlama: 4 yaralı Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi.

- Pakistan'da patlama: 4 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Karaçi Üniversitesinin Şeyh Zayed Kapısında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çevrede park halinde bulunan araçlar patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Polis saldırganların kampüsün kapısına patlayıcıyı atıp kaçtıklarını söyledi.

- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
- Pakistan'da patlama: 4 yaralı
- Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konya'da apartmanda patlama: 3 yaralı
Konya'da apartmanda patlama: 3 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
- Hindistan'da kimya fabrikasında patlama: 11 yaralı
- Hindistan'da kimya fabrikasında patlama: 11 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Pakistan'da patlama: 4 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:00:44. #1.14#
title