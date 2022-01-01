Pakistan'da patlama: 4 ölü, 16 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Ketta şehrinde Cinnah yolu bölgesinde bulunan bir okul önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerinden gelen ilk bilgiye göre patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı. Polis, patlamanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin okulun kapısına el yapımı bir bomba yerleştirdiklerini ve bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı. Yetkililer, patlamanın hedefinin, okulda öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen "Şüheda Konferansı" na katılmak için gelen "İslami Din Adamları" liderlerinin olduğunu açıkladı.

Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve patlamanın konferans bitiminde meydana geldiğini söyledi. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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