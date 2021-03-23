Pakistan'da patlama: 4 ölü, 14 yaralı

Pakistan'ın Chaman kentinde bulunan polis merkezi yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Pakistan'da "Pakistan Günü" kutlamaları kana bulandı. Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentindeki Taj Yolu'ndaki polis merkezi yakınında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, saldırıyı daha fazla özerklik talep eden Belucistan'daki ayrılıkçıların düzenlemiş olabileceği öne sürüldü. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı