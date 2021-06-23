Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
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Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'da bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da bir evde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışında park halindeki araçlar da zarar gördü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın şiddeti ile çevredeki evlerin ve binaların camları kırıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Cinnah Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinnah Hastanesi yönetimi, yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirterek, halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu. Yaralılar arasında 1 polis memuru, 1 kadın ve 2 de çocuk olduğunu belirten hastane yetkilileri, yanıklar nedeniyle tüm yaralıların durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bazı mahalle sakinleri kimliği belirsiz bir kişinin motosikletini evin yakınına park ettiğini, daha sonra da motosikletin patladığını öne sürdü. Polis, olaya ilişkin daha fazla araştırma yapmak için bölgeyi kordon altına alarak, trafiği yeniden yönlendirdi.

Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden patlamayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunmasını istedi.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da patlama: 2 ölü, 17 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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