Pakistan'da otoyol güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü
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Pakistan'da otoyol güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

15.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:52
Pakistan'da otoyol güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Kercc bölgesinde otoyol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Kercc bölgesinde otoyol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, silahlı militanların saldırının ardından kaçtığı, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona alarak arama operasyonuna başladığı belirtildi.

Bir askerin hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen olamadı.

Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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