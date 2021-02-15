Pakistan'da otoyol güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker öldü
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Kercc bölgesinde otoyol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Kercc bölgesinde otoyol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, silahlı militanların saldırının ardından kaçtığı, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona alarak arama operasyonuna başladığı belirtildi.
Bir askerin hayatını kaybettiği saldırıyı henüz üstlenen olamadı.
Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin