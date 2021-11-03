Pakistan'da otobüsün vadiye düşmesi sonucu 23 kişi öldü

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberler e göre, 30'dan fazla yolcusu bulunan otobüs, Azad Cammu Keşmir'den Ravalpindi'ye gitmek üzere yola çıkmasının ardından Pallandri bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberi Kaydet