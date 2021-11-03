Pakistan'da otobüsün vadiye düşmesi sonucu 23 kişi öldü - Haberler
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Pakistan'da otobüsün vadiye düşmesi sonucu 23 kişi öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da otobüsün vadiye düşmesi sonucu 23 kişi öldü

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberler e göre, 30'dan fazla yolcusu bulunan otobüs, Azad Cammu Keşmir'den Ravalpindi'ye gitmek üzere yola çıkmasının ardından Pallandri bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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