Pakistan'da Otobüs Traktöre Çarptı: 11 Ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Layyah kentinde otobüsün traktöre çarpması sonucu 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Emniyet yetkilileri, Karaçi kentinden Ravalpindi'ye giden otobüsün Layyah kenti civarında aynı yönde seyreden traktöre çarptığını belirtti.



Yetkililer, kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.



Pakistan İstatistik Kurumu (PBS) verilerine göre, ülkede 2011'den bu yana meydana gelen trafik kazalarında yılda ortalama 4 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.