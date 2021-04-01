Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

Bir son dakika haberine göre - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı Pakistan'da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.