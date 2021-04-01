Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı
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Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı Pakistan'da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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- Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da düğünden dönen otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen otobüste ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 20'si ağır 35 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana'dan Dadu'ya gittiğini sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği belirtildi. Polis, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı
Son dakika haberleri | - Pakistan'da otobüs kazası: 10 ölü, 35 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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