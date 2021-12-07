Pakistan'da öldürülen Sri Lankalı fabrika müdürünün cenazesi ülkesine getirildi

Pakistan'da 3 Aralık'ta dine saygısızlık ettiği iddiasıyla öldürülen Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın cenazesi, ülkesi Sri Lanka'ya getirildi.

Sri Lanka hükümet yetkilileri, cenaze töreni için ailesine verilmek üzere Kumara'nın cesedinin bulunduğu tabutu teslim aldı.

Pakistan'ın, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki büyükelçiliği önünde toplanan bir grup protestocu, Kumara için adalet çağrısında bulundu.

Büyükelçi Yardımcısı Tanvir Ahmad, Müslüman, Budist ve Hristiyan liderlerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada Pakistan'ın olaya karışanları yakalamak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Onlara çok ağır cezalar verilecek." dedi.

Sri Lankalı fabrika müdürü Kumara, 3 Aralık'ta Pakistan'ın Pencap eyaletinde dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lankalı müdürün "diri diri yakılmasını korkunç ve Pakistan için utanç günü" olarak nitelendirerek, olayın takipçisi olduğunu ve sorumluların cezalandırılacağını belirtmişti.

Han, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ile yaptığı görüşmede, Pakistan'ın sorumluları cezalandıracağına dair güvence vermişti.

Rajapaksa ise Han'ın sorumluları adaletin karşısına getireceği konusunda emin olduğunu kaydetmişti.

Kumara'nın ölümüyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 124 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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