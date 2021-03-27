Pakistan'da nevruz etkinliği
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Pakistan'da nevruz etkinliği

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da nevruz etkinliği

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Nevruz etkinliği düzenlendi.

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Nevruz etkinliği düzenlendi.

İslamabad'da bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçisi, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske kullanımının zorunlu tutulduğu etkinliğe sınırlı sayıda davetli kabul edildi.

Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Pakistan etkinlik alanına açtıkları stantlarda kendi kültürel değerlerini yansıtan süs eşyaları, kıyafetler ve yemekler sergiledi.

Katılımcılar, gezdikleri stantlarda bu ülkelere ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu ve Nevruz hakkında bilgi aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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