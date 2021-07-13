Pakistan'da muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi
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Pakistan'da muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'da muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan genelinde şiddetli muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan genelinde şiddetli muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Yerel basındaki haberlere göre, aralarında Azad Cammu Keşmir, Sindh ve Pencap'ın bulunduğu farklı eyalet ve bölgelerde son birkaç gündür muson yağmurları etkisini gösterdi.

Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Azad Cammu Keşmir'in Nilum Vadisi'nde 30 ev yıkıldı, 2 kişi kayboldu.

Yaklaşık 25 büyükbaş hayvan telef olurken, altyapıda da ciddi hasar oluştu.

Karaçi'de aşırı yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Gilgit Baltistan ve Hayber Pahtunhva'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Abottabad'da ise şehrin yüzde 70'i sel sularına teslim oldu.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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