Pakistan'da muhalefetten hükümete ulusal güvenlik politikası tepkisi - Haberler
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Pakistan'da muhalefetten hükümete ulusal güvenlik politikası tepkisi

Pakistan'da muhalefetten hükümete ulusal güvenlik politikası tepkisi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da muhalefet partileri, ülkede ilk defa kabul edilen ulusal güvenlik politikası belgesinden parlamentonun habersiz olduğu gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, ülkede ilk defa kabul edilen ulusal güvenlik politikası belgesinden parlamentonun habersiz olduğu gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) lideri Mevlana Fazlur Rehman, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Başbakan İmran Han'ı kast ederek ulusal meselelerde bir kişinin fikrinin yeterli olmadığını söyledi.

???????Rehman, ulusal güvenlik politikası belgesinin oluşturulduğunu ancak parlamentonun bundan habersiz olduğunu ifade ederek hükümete tepki gösterdi.

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nden (PPP) milletvekili Nafisa Şah ise ulusal güvenlik politikası belgesinin parlamentoya getirilerek görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Şah, muhalefet ve parlamento atlatılarak belgenin kabul edilmesinin endişe konusu olduğunu kaydetti.

Dün, Başbakan Han, ülkenin ilk ulusal güvenlik politikası belgesini tanıtmıştı.

Pakistan'ın 2022-2026 dönemini kapsayacak ilk ulusal güvenlik politikası belgesi 110 sayfadan oluşuyor. Bunun 50 sayfalık bölümü dışındakiler gizli olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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Pakistan'da muhalefet partileri, ülkede ilk defa kabul edilen ulusal güvenlik politikası belgesinden parlamentonun habersiz olduğu gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

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