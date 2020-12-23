Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor
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Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor

23.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:26

Bir son dakika haberine göre - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor Pakistan'ın Mardan kentinde muhalefet ve destekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen protestoda Başbakan İmran Han'ın istifası istendi.

- Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor

KARAÇİ - Pakistan'ın Mardan kentinde muhalefet ve destekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen protestoda Başbakan İmran Han'ın istifası istendi.

Pakistan'da Pakistan Demokratik Hareketi öncülüğünde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede artan siyasi gerilim kapsamında Mardan kentinde muhalefetin önderliğinde binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Bazı muhalefet partilerinin liderleri tarafından düzenlenen gösteride Başbakan İmran Han ve hükümetinin istifası talep edildi. Protestoda ayrıca, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler ise hiçe sayıldı.

Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor
Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor
Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor
Son dakika haber | - Pakistan'da muhalefetin hükümet karşıtı protestoları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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