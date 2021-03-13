Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılması nedeniyle hükümete tepkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılması nedeniyle hükümete tepkili

13.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:41
Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılması nedeniyle hükümete tepkili

Pakistan'da muhalefet partileri, dün gerçekleştirilen senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılmasını kabul etmeyerek, hükümete tepki gösterdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, dün gerçekleştirilen senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılmasını kabul etmeyerek, hükümete tepki gösterdi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, senato başkanlığı seçimini kendilerinin kazandığını ifade etti.

Zerdari, geçersiz sayılan 7 oyun uygun ve anayasal olduğunu dile getirerek, 7 Pakistanlı senatörün "kasıtlı olarak haklarından mahrum edildiğini" söyledi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) bazı milletvekillerinin oylama sırasında bulunmadığına ve sonucun bu sebeple farklı çıktığına yönelik iddialara da cevap veren Zerdari, herkesin sadakatini gösterdiğini ifade etti.

Zerdari, bu seçimin gözlerinin önünde "çalındığını" belirterek, PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ile İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ve başka muhalefet liderleriyle görüştüğünü ve seçimi tersine çevirmek için mahkemeye gitmeye karar verdiklerini açıkladı.

"Seçimi Gilani kazandı"

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz da muhalefetin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani'nin senato başkanlığı seçimini kazandığını ve bu sebeple tebrik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

PDM ve JUI-F lideri Rehman ise mevcut hükümetten herhangi iyi bir şeyin beklenemeyeceğini belirterek, halkın sorunlarını çözmenin "hükümetin devrilmesinde" yattığını söyledi.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

Dün gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, PDM ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

Hükümetten Sanjrani'ye tebrik

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "karanlık güçlerin" yenilgiye uğratılması sebebiyle Pakistan halkını tebrik etmek istediğini belirterek, PDM'nin siyasi cenazesinin zamanının geldiğini ifade etti.

PTI'den Senatör Faysal Cavid Han ise PDM'nin kendisine oy verenler tarafından reddedildiğini kaydetti.

Aralarında Başbakan İmran Han'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, senato başkanlığını kazanan Sanjrani'yi ve senato başkan yardımcılığını kazanan Mirza Muhammed Afridi'yi tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılması nedeniyle hükümete tepkili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:47:59. #1.14#
title