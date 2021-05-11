Pakistan'da muhalefet partilerinden İsrail'e tepki
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Pakistan'da muhalefet partilerinden İsrail'e tepki

Pakistan'da muhalefet partilerinden İsrail'e tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da muhalefet partileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Siyonistlerin insanlığa karşı suçlarına tarafsız kalan Müslüman liderlerin sessizliği utanç verici." ifadesini kullandı.

Hak, dünya genelindeki Müslümanların Filistin halkının haklı davasını savunmak ve Mescid-i Aksa'dan vazgeçmemek için protesto düzenlediğine dikkat çekti.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Lahor'da yaptığı açıklamada, "bir terör devleti olan İsrail'in" masum ve silahsız Filistin halkına yönelik terörünün tüm İslam dünyasında acıya yol açtığını söyledi.

Rehman, "İsrail'in ABD'nin desteği altında terör faaliyeti yürüttüğünü" belirterek, bu durumun "ABD'yi silahsız sivillere karşı bu tür eylemleri destekleyen en büyük terör devleti yaptığını" kaydetti.

"Uluslararası hukukun açık ihlali"

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum Filistinlilere yönelik zulmü, uluslararası hukukun açık bir ihlali." ifadesini kullandı.

Navaz, tüm bunların ötesinde İsrail'in eylemlerinin insanlığa karşı bir saldırganlık olduğunu ve en güçlü kelimelerle kınanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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