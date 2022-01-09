Pakistan'da muhalefet, 23 kişinin donarak ölmesi nedeniyle hükümete tepki gösterdi

Pakistan'da muhalefet, Murree şehrinde 23 kişinin araçlarında mahsur kalıp donarak ölmesi üzerine hükümete yetersiz önlem alındığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Murree'de gerçekleşen ölümlerin ülkede "işlevsel bir hükümet" olmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Şerif, "yetersizlik, vurdumduymazlık, zalimlik ve baskının Pakistan'da yaygın olduğunu" vurgulayarak, zamanında önlem alınması halinde bu trajedinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

Eski Ulusal Halk Partisi (ANP) Milletvekili Büşra Gohar da Başbakan İmran Han'a yaptığı çağrıda, kurbanları suçlamayı bırakmasını, sorumluluğu kabul ederek istifa etmesini istedi.

İlgili kuruluşlar uyarı yapmadı vurgusu

Dawn gazetesindeki haberde, Meteoroloji Departmanı, 5 Ocak'ta Murree ve Galiyat'a ilişkin yoğun kar yağışı beklendiğine dair uyarı yapsa da aralarında Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) da olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarının gerekli önlemleri almada başarısız olduğu, trafik ve konaklama durumunun görüşülmesine dair toplantı yapılmadığı belirtildi.

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak hayatını kaybetmişti.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü nedeniyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirtmiş, hava koşullarını kontrol etmeden şehre akın edenler nedeniyle bölge yönetiminin hazırlıksız yakalandığını ifade etmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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