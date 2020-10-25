Pakistan'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı: 4 ölü
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Pakistan'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı: 4 ölü

25.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:49
Pakistan'da motosiklete yerleştirilen bomba patladı: 4 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Ketta'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ekibi gönderildi.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, 11 muhalefet partisinin bir araya gelmesinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), bugün Ketta'da hükümet karşıtı bir miting düzenliyor.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, birkaç gün önce emniyet güçleri, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Peşaver ve Ketta'da siyasi ve dini liderlere suikast girişiminde bulunabileceğine dair istihbarat alındığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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