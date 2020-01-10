Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı
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Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı

Pakistan'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:51
Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı

'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kentinde bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölenler arasında 1 kadın ve 4 çocuk olduğu bildirildi. Polisin açıklamasına göre, yanan minibüse çarpan bir çekiciyi de alevler sardı. Yangının nedenini öğrenmek için bomba imha ve itfaiye ekipleri olay yerine çağırılırken, kazanın nedeni ortaya çıkarılamadı.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı
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