Pakistan'da meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı
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Pakistan'da meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı

Pakistan'da meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Ketta şehrinde askeri araca yakın bir yerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Ketta şehrinde askeri araca yakın bir yerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, şehrin havalimanı yolunda patlama meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, patlamanın askeri araca yakın bir yerde olduğunu ve ilk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın sebebini tespit etmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bununla birlikte bazı basın organlarında hedefin söz konusu askeri araç olduğu belirtiliyor.

Pakistan'da son 2 günde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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