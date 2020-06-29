Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı
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Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı
29.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:02

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların yerel saatle 10.02'de (TSİ 08.02) Karaçi kentinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girmeye çalıştığını ifade eden Sindh Eyalet Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Ömer Ahmed Buhari, çatışmanın 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Güvenlik görevlileri, polis ve saldırganlar arasında yaşanan çatışmada biri polis, ikisi güvenlik görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiğini, üçü polis 7 kişinin de yaralandığını söyleyen Buhari, 8 dakikalık çatışma sonucunda 4 saldırganın da öldürüldüğünü belirtti.

Buhari, binada ve çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından 1 saat içinde bölgede hayatın yeniden normale döndüğünü belirtirken, özel ekipler tarafından saldırganların araçlarında, çantalarında ve üstlerinde arama yapıldı.

Saldırının 2018 yılındaki Çin'in Karaçi Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyla benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Buhari, bu saldırının da arkasında Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) şüphesini dile getirdi.

BLA ise sosyal medya hesapları üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Uzun süreli işgal planladılar

Polis yetkilisi Rızvan Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada göre saldırganların çantalarından çok sayıda gıda malzemesi, patlayıcı ve mühimmat çıkarken, borsa binasında uzun süreli bir işgal planı yapıldığını tahmin ettiklerini ifade etti.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib ise saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını ancak binaya giremediklerini belirterek, "Salgın nedeniyle normal günlerden daha az insan binada bulunuyordu. Normal zamanda binada 6 bin ile 8 bin arası insan olur." dedi.

Saldırıya ülke ve eyalet yönetiminden ise tepkiler geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Siyasi İletişim Danışmanı Şahbaz Gill Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Han, PSX'e yapılan saldırıyı kınıyor. Güvenlik güçlerimiz cesurca savaşarak saldırıyı savuşturdu. Tüm milletimiz daha büyük bir katliama yol açacak saldırıyı önleyen yiğitlerimizle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah ise saldırganların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı şartları fırsat bilerek saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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