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"Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı" başlıklı haberimizin...

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve üç kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

29.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:46

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve üç kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganlar yerel saatle 10.40 (TSİ 08.00) sularında Karaçi kentinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girdi.

Burada ilk belirlemelere göre biri polis üç kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı.

Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Müştak Ahmed Mahar, binaya saldıran dört kişinin öldürüldüğünü, emniyet güçlerinin bina içinde ve çevresinde arama başlattığını kaydetti.

Mahar, saldırganların üzerinde aktif görevde bulunmayan polis memurlarının üniformaları olduğunu belirtti.

Karaçi Emniyetinden yapılan açıklamada, tamamı öldürülen saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edildi.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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