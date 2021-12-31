Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması - Haberler
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Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde halk, maskesiz bir şekilde sosyal mesafeyi hiçe sayarak yeni yılı kutladı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde halk, maskesiz bir şekilde sosyal mesafeyi hiçe sayarak yeni yılı kutladı.

Dünya, korona virüs salgınının gölgesinde ikinci yılı da geride bırakıyor. Pakistan'ın Karaçi şehrinde halk, havai fişek gösterileri ile yeni yıla "merhaba" dedi. Sahilde düzenlenen havai fişek gösterisine katılan Pakistanlılar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu. Ülkede Covid-19'un Omicron mutasyonunun artışa geçmesine rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan Karaçililer, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - KARAÇİ

Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Pakistan'da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

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